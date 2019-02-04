隨夜美股走低，市場對減息預期降溫，港股今日續跌。恒指低開31點，之後跌幅一度收窄至18點，半日高位見28312點，之後跌幅擴大，最多跌250點，低見28080點，半日收報28106點，跌225點或0.8%，成交金額389億元；國指跌81點或0.76%，報10643點。

友邦（1299）領跌大市，半日挫1.3%，收報83.45元，其次為平保（2318），跌1.83%，收報93.8元，兩股合共拖低大市68點。騰訊（0700）進一步走低，失守350元大關，跌0.68%，收報348.6元。

地產股全線受壓，恒地（0012）跌0.7%，收報42.75元；新地（0016）跌1.93%，收報131.9元；新世界發展（0017）跌1.29%，收報12.22元；長實集團（1113）跌1.8%，收報60.1元；信置（0083）跌1.05%，收報13.18元。

吉利（0175）昨日發盈警，料中期純利倒退40%，該股今日繼續捱沽，跌5.26%，收報11.52元，是半日跌幅最大的藍籌。其餘車股沽壓同樣沉重，長汽（2333）跌1.7%，報5.87元；華晨（1114）跌0.2%，報8.84元；廣汽（2238）跌4.6%，報7.95元；東風（0489）跌2.3%，報6.51元。

其餘異動股方面，安踏（2020）今早復牌並澄清渾水對其的指控，半日收報51元，跌0.48%。

小米（1810）上市一周年，將有第二批股份解禁，股價明顯受壓，收市報9.37元，跌2.5%。

新城發展（1030）公布，王振華已辭任執行董事，新城系反彈。新城發展升3.14%，報7.22元；另新城悅（1755）升4.2%，報5.94元。

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