Facebook擬明年推出的加密貨幣Libra（天秤）繼續受到全球關注，繼美國眾議員要求該公司「立即停止」Libra計劃、英國金融市場監管機構「金融行為監管局」表示Libra計劃不可能輕鬆獲得批准後，人行亦加入關注行列。

人行支付司副司長穆長春撰文稱，Libra必須納入央行的監管框架，防止出現壟斷，尤其是網絡效應產生的贏者通吃問題。而Libra若獲得廣泛應用，有些交易就會用Libra定價，與之相關的賒銷、貿易融資、消費信貸也會用Libra，從而進入信貸市場，用Libra發放貸款，需要有機構精細測算並控制貨幣乘數來確定等值儲備量，而能公正測算的只有央行類機構。

除此之外，Libra不與單一貨幣掛鉤，盯住的是一籃子貨幣，亦會產生匯率套利問題；而Libra協會授權經銷商能夠利用市場做市商地位進行價差套利賺錢，但沒有說明在市場流動性不好的時候，這些經銷商有沒有平滑市場流動性的責任，引致第三方做市風險。

穆長春亦指，Facebook一直回避關於牌照的問題，堅持說他們不需要牌照，應該由合作機構去拿牌照。認為實際上吸收存款，發起支付，進行資產管理，卻不用承擔金融機構所承擔的所有反洗錢/反恐怖融資責任。

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