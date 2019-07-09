恒指未有跟隨隔晚ADR走勢，反而低開31點或0.12%，報28299點，成交金額10億元；國指今早低開0.9點或0.01%，報10724點。

發盈警兼下調銷售目標的吉利（0175）跌5.92%，報11.44元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.65%，報84元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。銀娛（0027）升1%，報55.5元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.46%，報65.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點。

安踏（2020）復牌，否認渾水(Muddy Water)指控，並認為其報告屬不準確及具誤導性。安踏今早開市報50元，跌2.4%。

據聯交所資料顯示，美團點評（3690）大股東兼創辦人王興申報，本月4日已獲相關財務機構（certain financial institutions）批准，在特定事件（the occurrence of certain events）發生後，可出售最多1.22億股A類股，以美團昨日收市價計，市值相當於約83億元。開市報67.5元，跌1.6%。

丘鈦科技（1478）公佈6月份的主營產品銷售數據顯示，包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計，銷售量只有3218.1萬件，按月減少10.7%，但是按年則增長65.2%。開市報6.24元，升0.8%。

耀才證券金融（1428）公布，截至今年6月底止首三個月，集團預期錄得純利1億元。開市報1.55元，無升跌。

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