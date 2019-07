next

恒指未有跟隨隔晚ADR走勢,反而低開31點或0.12%,報28299點,成交金額10億元;國指今早低開0.9點或0.01%,報10724點。

發盈警兼下調銷售目標的吉利(0175)跌5.92%,報11.44元,是跌幅最大的藍籌。友邦(1299)跌0.65%,報84元,是拖低恒指跌幅最大的藍籌,拖低19點。銀娛(0027)升1%,報55.5元,是升幅最大的藍籌,匯控(0005)升0.46%,報65.3元,是貢獻恒指升幅最大的藍籌,貢獻12點。

安踏(2020)復牌,否認渾水(Muddy Water)指控,並認為其報告屬不準確及具誤導性。安踏今早開市報50元,跌2.4%。

據聯交所資料顯示,美團點評(3690)大股東兼創辦人王興申報,本月4日已獲相關財務機構(certain financial institutions)批准,在特定事件(the occurrence of certain events)發生後,可出售最多1.22億股A類股,以美團昨日收市價計,市值相當於約83億元。開市報67.5元,跌1.6%。

丘鈦科技(1478)公佈6月份的主營產品銷售數據顯示,包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計,銷售量只有3218.1萬件,按月減少10.7%,但是按年則增長65.2%。開市報6.24元,升0.8%。

耀才證券金融(1428)公布,截至今年6月底止首三個月,集團預期錄得純利1億元。開市報1.55元,無升跌。

