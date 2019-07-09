安踏（2020）指，注意到渾水(Muddy Water)的報告，及其有關公司控制主要分銷商、操控財務資料的指控，公司堅決否認指控，並認為其屬不準確及具誤導性。

安踏指，渾水報告中所提述的25家分銷商均為獨立第三方。各分銷商擁有其管理層團隊，作出獨立商業決定，並擁有獨立於安踏的財務及人力資源管理功能，且並無相互控制關係。透過分銷協議及相關指引規範其與分銷商的關係，與分銷商之間並無任何管理費用攤分。

至於被指管理層稱有關公司為「子公司」，安踏指，有時候部分分銷商為了推廣業務的便利，會自稱其為安踏的「子公司」或「分公司」，而並非以法律的定義來表述。有關聲稱並不是有意建立亦並非確定一個法律關係，而是僅表明彼等為安踏品牌一份子的事實。

另外亦澄清其他有關分銷商的事項，包括為支持分銷商，安踏允許該等分銷商使用品牌名稱「安踏」、安踏品牌標誌以及其他行政工具（例如電子郵件域名及通訊地址）；以及存在個別僱員離開集團並加入分銷商或相反的情況，該等情況乃為相關僱員的個人職業規劃及決定，且在行業中並非罕見。

安踏昨日停牌前一度急挫8.7%，低見50.5元，停牌前收報51.25元，跌7.3%，成交5.8億元。

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