美股三大指數回落,港股昨日已先跌443點,隔晚港股ADR輕微反彈27點或0.1%,報28359點。個股ADR普遍向下,騰訊(0700)ADR跌0.37%,折合報349.71元;匯控(0005)升0.33%,折合報65.22元;建行(0939)跌0.4%,折合報6.17元。

今日焦點股份可留意:

吉利(0175)發盈警,預期今年上半年純利將比去年同期減少40%左右,另外,6月總銷量亦較去年同期減少約29%,上半年的總銷量低於原定預期,將原定全年銷量目標由151萬部下調10%至136萬部。

英國航空(British Airways)去年遭黑客入侵系統,外電指,英航或就此需要面對高達1.83億英鎊(約18億港元)的罰款。國泰(0293)去年亦爆出資料外洩問題,受影響客戶達940萬名,比英航更多,根據早前報道,以2017年全年,國泰總收入972億元計,罰款總收入4%,相當於39億元。另一部份罰款以總收入2%計,相當於19.5億元。

據聯交所資料顯示,美團點評(3690)大股東兼創辦人王興申報,本月4日已獲相關財務機構(certain financial institutions)批准,在特定事件(the occurrence of certain events)發生後,可出售最多1.22億股A類股,以美團昨日收市價計,市值相當於約83億元。

丘鈦科技(1478)公佈6月份的主營產品銷售數據顯示,包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計,銷售量只有3218.1萬件,按月環比則減少10.7%,但是按年同比則增長65.2%。

耀才證券金融(1428)公布,截至今年6月底止首三個月,集團預期錄得純利1億港元。