美股三大指數回落，港股昨日已先跌443點，隔晚港股ADR輕微反彈27點或0.1%，報28359點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.37%，折合報349.71元；匯控（0005）升0.33%，折合報65.22元；建行（0939）跌0.4%，折合報6.17元。

今日焦點股份可留意：

吉利（0175）發盈警，預期今年上半年純利將比去年同期減少40%左右，另外，6月總銷量亦較去年同期減少約29%，上半年的總銷量低於原定預期，將原定全年銷量目標由151萬部下調10%至136萬部。

英國航空（British Airways）去年遭黑客入侵系統，外電指，英航或就此需要面對高達1.83億英鎊(約18億港元)的罰款。國泰（0293）去年亦爆出資料外洩問題，受影響客戶達940萬名，比英航更多，根據早前報道，以2017年全年，國泰總收入972億元計，罰款總收入4%，相當於39億元。另一部份罰款以總收入2%計，相當於19.5億元。

據聯交所資料顯示，美團點評（3690）大股東兼創辦人王興申報，本月4日已獲相關財務機構（certain financial institutions）批准，在特定事件（the occurrence of certain events）發生後，可出售最多1.22億股A類股，以美團昨日收市價計，市值相當於約83億元。

丘鈦科技（1478）公佈6月份的主營產品銷售數據顯示，包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計，銷售量只有3218.1萬件，按月環比則減少10.7%，但是按年同比則增長65.2%。

耀才證券金融（1428）公布，截至今年6月底止首三個月，集團預期錄得純利1億港元。