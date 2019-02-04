市場對美國減息降溫的憂慮仍然持續，美股道指隔晚低開86點，而由於本周三聯儲局主席鮑威爾將在眾議院就貨幣政策和美國經濟狀況作證、周四在參議院作證，而儲局亦將於周三發布6月份會議紀要，市場保持一定觀望的情緒，道指窄幅波動，全日跌幅屆乎82點至177點，波幅約94點。再有機構將蘋果的評級下調至賣出，根據彭博統計，已有5名分析員睇淡，是至少1997年以來最多「賣出」評級的一次，消息拖累蘋果表現。

道瓊斯工業平均指數收跌115點，跌幅0.44%，報26806點。標普500指數收跌14點，跌幅0.49%，報2975點。納斯達克綜合指數收跌63點，或0.78%，報8098點。 波音跌1.33%，報351.12美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低32點，而NIKE升1.91%，報88.48元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報200.02元，跌2.06%，谷歌母公司Alphabet收市報1116.79元，跌1.4%，亞馬遜收市報1952.32元，升0.48%，Facebook收市報195.76元，跌0.32%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.06%，報389點。德國DAX指數收跌0.2%，報12543點；法國CAC 40指數跌0.09%，報5589點；英國富時100指數收跌0.06%，報7549點。