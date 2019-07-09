恒指昨日跌443點，收報28,331點，成交金額757億元。美國就業數據勝預期，本月減息半厘的可能性大減，亞太區股市全面向下，A股更曾大跌3％，港股跟隨曾跌逾500點。市場反應較預期強烈，全市下跌股份近1200隻。如果全因減息預期降溫，筆者認為市場已反應過度，可以低吸，短期變數主要是科創板即將登場分薄資金，滬深兩市受壓影響了港股表現。新能源電力股昨日相對抗跌，龍源（0916）更加逆市上升，走勢亦似由低位回升，可留意。

當前市場頗為情緒化，憧憬減息就認為會減半厘，新增職位勝預期後，股市表現又好像聯儲局不會減息一樣。市場現預期7月將減息四分之一厘，9月份會議進一步將利率降至1.75厘至2厘區間的機會率仍達70％，減息預期的改變主要在時間上。中港股市反應劇烈，一來總理李克強已明言要以降準和定向降準，去降低中小企業融資貴的問題，剛過去的周末預期落空，另一個說法是科創板將有大量IPO，預料會抽走市場相當部分資金。

減息降準只會遲不會缺席

政策上，內地樓市調控由銷售層面的限購、限售、限價，開始升級至融資方面，報道指多家信託公司近期收到銀監窗口指導，要求控制地產信託業務規模。市場期望的開閘放水遲遲未兌現，美元反彈令人民幣受壓，又可能限制了內地政策寬鬆的空間，導致中港股市出現拋售潮。股市表現是比較波動，但整體來看，聯儲局減息和人行降準只會遲到不會缺席，強勢行業如消費股、保險股大勢仍是反覆向上，不宜因一天急跌又變得太悲觀。

風電一直面對政策風險，但隨着國家能源局6月份發布《關於2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》，電價不明朗因素已大消除，風電股以至風電設備股也止跌回升。通知提出十三五指標與存量+儲備項目的缺口將通過競價上網方式處理，同時電價不能高於指導價。政策方向主要是鼓勵風電資源較佳的地區繼續建設，棄電情况嚴重的則不獲鼓勵。據分析員測算，以2019年I類資源區（即風能豐富區）0.34元（人民幣‧下同）/千瓦時的指導價、2800利用小時、單位裝機成本為7000元/千瓦的假設下，陸上風電的稅後全投資收益率為8.03 %，可以滿足絕大多數企業的收益率要求。

內地電價趨明朗 龍源建設成本具優勢

龍源去年風電的平均利用小時數為2209小時，雖然未達到2800小時這個假設，但一來已在股價上升反映，二來利用小時數仍在改善，2018年就增加了174小時。此外，集團在華北地區每千瓦資本支出目前為5500元/千瓦，華南地區為每千瓦7500至8000元， 整體建設成本較同業更具優勢。

預測市盈率10年低值博

龍源2019年預測市盈率約為7.6倍，貼近過去10年的最低水平，與2012年及2016年初相差無幾，而未來兩年年複合增長率仍有5％至10％。走勢上，自通知發布以來呈反覆回升，昨日逆市輕微升破小雙底頸線，初步確立轉勢向上。

[張兆聰 還看今朝]