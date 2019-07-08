丘鈦科技（1478）公佈6月份的主營產品銷售數據顯示，包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計，銷售量只有3218.1萬件，按月環比則減少10.7%，但是按年同比則增長65.2%。公司解釋，由於在攝像頭模組市場的佔有率上升，因此產品銷量同比增加；但是受客戶項目週期與提貨節奏影響致環比減少。

今年上半年合計，攝像頭模組的銷售量共逾1.82億件，指紋識別模組則達3774.7萬件。該集團指，800萬像素及以下攝像頭模組銷售數量達1612.9萬件，按月環比下跌14.5%，按年比則升29.7%。1000萬像素及以上攝像頭模組的銷售量則達1605.1萬件，按月環比只微跌6.6%，按年增長逾1.27倍，與提升產品規格的戰略逐步實現有關。

至於指紋識別模組方面，指紋識別模組銷售數量總銷售量達602.2萬件，受客戶項目週期與提貨節奏影響，按月環比減少16.7%；在減少電容式指紋識別模組業務下，按年則減少32.9%。當中屏下指紋識別模組佔356.2萬件，按月環比跌22.3%，按年則增長39.8倍；非屏下指紋識別模組佔246萬件，按月環比跌6.8%，按年卻大跌72.3%。