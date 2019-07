next

香港第二家同股不同權(WVR)上市公司美團點評,上市不足一年,創辦人已蘊釀沽貨,而且更是跑贏小米,可能成為首家被出售A類特權股的WVR股。

據聯交所資料顯示,美團大股東兼創辦人王興申報,本月4日已獲相關財務機構(certain financial institutions)批准,在特定事件(the occurrence of certain events)發生後,可出售最多1.22億股A類股,以美團昨日收市價計,市值相當於約83億元。

美團發言人回應,相關措施為王興計劃股權質押貸款,並非減持股份。