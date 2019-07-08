儘管近日港匯走強，港元拆息上升，但美銀美林一份報告預測，港匯年底前再觸及7.85弱方兌換保證，而香港銀行亦會在下半年調升最優惠利率（Prime rate）12.5點子（即0.125厘）。

美銀美林新興亞洲外匯策略師Ronald Man今日在報告中指出，近日港元資金趨緊，相信主要因為有大型新股，而HIBOR（香港銀行同業拆息）倒掛，即短期利率高於長期利率，亦印證市場認為資金緊張只屬短暫。

該行相信，雖然近日資金緊張，但港元存款利率不會上升，除非在港匯重新跌至7.85水平，導致總結餘收縮才有可能推升銀行的港元存款利率，從而再推高非存款的資金成本。該行相信這情况可能在新股效應後出現，香港銀行體系總結餘可能在年底前減至只有100億元，香港銀行將在下半年調升最優惠利率12.5點子。

報告又指出，金管局有兩個方法可以緩解緊絀的資金供應，首先是讓外匯基金票據到期而不續發，就可以讓流動性回歸同業市場。該行提到，在本月10日及17日分別有810億元及780億元的外匯基金票據到期，可以讓現時僅540億元的銀行體系總結餘回升。

另一個方法是進行「區間內操作」（within-zone operations），理論上當港匯觸及7.75或7.85時，金管局才會出手干預，但該行指出，在2005年及2007年，金管局曾兩次因為有大型新股而進行「區間內操作」，即港匯未觸及弱方或強方時出手。然而美銀美林認為，現時的銀行體系總結餘尚高於當時水平，金管局不會進行此操作。

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