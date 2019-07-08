英國航空（British Airways）去年遭黑客入侵系統，顧客的姓名、地址、信用卡或扣帳卡資料如卡號碼、到期日、安全碼等全部被竊取。外電最新引述消息指，英航或就此需要面對高達1.83億英鎊(約18億港元)的罰款，

據英國BBC報道，由國際航空集團（IAG）持有的英航面對英國訊息委員辦公室(Information Commissioner's Office，ICO)的判決，感到震驚及失望；英航同時稱，黑客在其網站上進行了複雜的惡意犯罪攻擊，罰款料佔其2017年全球營業額的1.5%。

ICO表示，這是去年通用數據保護法規(GDPR)生效以來，最大額的罰款。對上一次最大額罰款要數去年3月，劍橋分析公司非法向facebook獲取超過5000萬人的個人資料，當時facebook遭罰款50萬英鎊(約489萬港元)。

英航在去年9月時公布，網站及手機應用程式遭到黑客入侵，當時導致38萬份客戶資料外泄，並為此致歉。英航其後在調查之後公布結果，發現有更多客戶資料外洩，涉及18.5萬人，當中10.8萬人的信用卡付款資料外洩，不包括信用卡驗證碼（CVV），但另有約7.7萬人洩漏的資料中，包括信用卡驗證碼（CVV）。

英國航空行政總裁克魯茲（Alex Cruz）其後就事件道歉，並形容為「精心策劃、惡意犯罪」的攻擊。

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