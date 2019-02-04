市場對美國減息預期降溫，中港股市齊挫。港股低開低收，最低跌580點，低見28194點，午後跌勢喘定，指數於28250點及28300點反覆上落，收市跌443點或1.54%，報28331點，創近一個月最大跌幅，成交金額757億元；國指跌169點或1.56%，報10725點。

騰訊（0700）領跌大市，該股全日捱沽，力守350元大關，以全日最低位收市，收跌2.45%，報351元，推低大市71點；其次為友邦（1299），埋單跌1.97%，收報84.55元，拖低恒指61點。

50隻藍籌之中，僅金沙中國（1928）逆市造好，埋單升0.39%，收報38.9元，屬表現最好藍籌。遭花旗唱淡的吉利（0175），今日繼續無運行，收市跌4.1%，收報12.16元，已連跌三日，並屬今日跌幅最大的藍籌。

對息口敏感的地產股全線偏軟，恒地（0012）跌2.16%，收報43.05元；新地（0016）跌1.54%，收報134.5元；新世界發展（0017）跌2.06%，收報12.38元；長實集團（1113）跌0.97%，收報61.2元；信置（0083）跌1.33%，收報13.32元。

其餘個股方面，承興國際（2662）上周五公布主席兼執行董事羅靜被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，股價全日大瀉，收市大跌逾八成，收報0.9元。

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