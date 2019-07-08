電子解決方案供應商及擁有寵物食品業務的信佳國際（0912）公佈截至今年3月底止全年業績，營業額按年升11.3％至17億元，純利率為3.3%，股東應佔溢利約5560萬，按年跌25%，每股基本盈利為19.64港仙，擬派末期息6.0港仙，連中期股息6.0港仙，全年股息為每股12港仙，毛利率跌個百分點至13.5％。 公司指出會「審慎對待」中美貿易戰的糾紛，同時把受貿易戰影響產品轉到越南廠房生產，亦計劃在短期內增加越南廠房的產能。

公司營業額約有83%在電子生產，17%在寵物業務上，當中美國佔其收入的49.5%。在電子業務方面，公司投放資源在物聯網(IOT)上，並於年內開拓新經濟客戶共享電動滑板公司「BIRD」，開發資產追蹤器。同時，由於中美貿易戰，公司去年亦投入2000萬開設在越南廠房，導致公司毛利率減少，但長遠會被抵消。

在寵物業務方面，由於上年比利時爆發禽流感，影響原產比利時的寵物糧食進口中國。及後，中國亦爆發豬流感，現正申請恢復以魚為原料的寵物糧食進口中國。有見及此，公司積極推廣「Brabanconne 爸媽寵」品牌，及在紐西蘭研發新的寵物糧食樣本，同時亦準備在內地開拓寵物糧食品牌，分散市場風險。

記者：許碧珊

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