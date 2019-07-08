內地A股愈跌愈深，上證半日跌逾2%，港股跟隨向下，恒指低開261點反覆下跌，早市最多跌580點、低見28194點，半日收報28301點，跌473點或1.64%；國指跌1.63%。大市成交432億元。

走勢上，恒指跌20天線初見支持，若然可以守穩，保持中線趨勢，仍有機會上試高位。再落兩萬八為關鍵支持，一旦跌穿，將有機會進入27400至29000點橫行區的偏低水平上落。

科網、醫藥、汽車股捱沽，瑞聲（2018）、中生製藥（1177）、吉利（0175）跌逾3%。內房股有明顯沽壓，中海外（0688）、潤地（1193）跌約3%。本地地產、水泥鋼鐵、食品、服飾、航空股等等亦受壓。電訊、水務、燃氣、公路股等發揮防守性作用，粵投（0270）、香港電訊（6823）、潤燃（1193）、深圳高速（0548）等逆市上升。

大市中線尚未確認轉淡，調整下吸納優勢藍籌股，友邦（1299）6月低位回升以來，買盤變得積極。內地將提前一年於2020年取消金融業的外資持股比重限制，將有利友邦在內地發展。該股上周創87元新高，短線調整料於20天線約81元有支持，可於附近吸納，短線可以跌穿50天線止蝕。

劉思明

明報資深評論員