美國非農就業數據勝預期，市場對減息憧憬降溫，影響中港股市表現。港股今早低開261點，跌穿百天線及10天線，10時半左右跌幅進一步擴大，半日最多跌580點，低見28194點，收市報28301點，跌473點或1.64%，成交金額432億元；國指跌177點或1.63%，報10717點。

友邦（1299）及騰訊（0700）領跌大市，分別跌1.86%及1.78%，收報84.65元及353.4元，合共拖低大市逾百點。

藍籌股全軍覆沒，市場對美國減息抱懷疑態度，對息口敏感的地產股顯著受壓。恒地（0012）跌2.39%，收報42.95元；新地（0016）跌2.34%，收報133.4元；新世界發展（0017）跌2.53%，收報12.32元；長實集團（1113）跌1.62%，收報60.8元；信置（0083）跌1.63%，收報13.28元；九龍倉置業（1997）跌4%，收報52.8元，是半日表現最差藍籌。

吉利（0175）遭花旗唱淡，股價續捱沽，收市跌3.63%，收報12.22元。其餘車股亦無運行，長城（2333）跌1.55，報5.94元；東風（0489）上半年銷量同比下跌9%，半日挫1.2%，報6.64元；華晨（1114）跌0.8%，報8.8元。

其餘異動股方面，渾水狙擊安踏（2020），拖累安踏股價，最低見過50.5元，收市報51.25元，跌7.3%。另承興國際（2662）主席被拘留，股價半日大瀉86.5%，報0.62元。

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