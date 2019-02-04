德銀公布重組方案，將退出股票業務，並計劃2022年前裁減員工總數五分之一，相當於18000個職位，並預計到2022年，重組費用將達到74億歐元（約647億港元）；預測今年第二季蝕28億歐元(約245億港元)。

行政總裁Christian Sewing預計，到2022年底重組支出約74億歐元，認為此舉是德意志銀行幾十年來最根本的改革，並且正在應對釋放真正潛力所需要解決的問題。

作為重組計劃的一部份，德銀將會把740億歐元的風險加權資產，放入一個新建立的「資本釋放部門」，但由於股價在過去兩年跌近一半，因此不會考慮發行新股，同時該行亦表示，不計劃通過增資來支付重組費用。在不集資的情況下，Sewing將利用該行的資本緩沖為重組提供資金，故此，將暫停今明兩年派息，是至少自1993年以來首次不派息。

重組計劃下，德銀的客戶對象亦有改變，目前佔德銀收入約一半的投行，將分拆為兩個部分，據報交易銀行將被抽出並與目前在零售部門內的商業客戶部門合併。德銀將從作為資產管理公司和對沖基金等機構客戶的第一選擇，轉向為企業客戶出售現金管理、貿易融資和對沖產品。

其他報道：

【股價異動】承興國際主席被拘留 股價急挫81%

【港股開市】恒指低開261點 金碟跌11.2%

【A股開市】滬深兩市低開 上證開市失3000點

【公司數據】香港電視4至6月交易額升近40%

【中國數據】6月末外匯存底勝預期 連升兩個月

【開市焦點】美減息預期降 10年債息重返2厘 港股ADR跌137點