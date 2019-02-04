美國減息預期降溫，恒指今早低開261點或0.91%，報28513點，成交金額17億元；國指今早低開93點或0.87%，報10801點。

友邦（1299）跌1.74%，報84.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低54點。萬洲（0288）升0.88%，報8.07元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）6月份合約物業銷售金額按年增34.2%，首六個月按年增28.7%，開市升0.68%，報29.7元，則是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

美國10年期國債上周五反彈8.4個基點，重返2%之上，報2.0338%，領展（0823）跌0.76%，報98.45元，置富（0778）跌0.17%，報11.22元。

港交所（0388）公布，將擴大收市競價時段覆蓋的證券至所有股本證券及基金，但不包括結構性產品、槓桿及反向產品、認股權證及債務證券，10月8日生效。港交所跌0.86%，報276元。

比亞迪（1211）6月汽車銷量增加3.1%，開市報47.8元，無升跌；廣汽集團（2238）6月汽車銷量增加5.59%，開市報8.42元，無升跌；東風（0489）6月銷量跌0.2%，開市報6.7元，跌0.29%。

內地兩名律師日前致函中證監，舉報新城發展（1030）旗下A股上市的新城控股董事、監事以及高級管理人員涉嫌證券違規，要求中證監依法調查並追究法律責任。新城發展開市報6.83元，升1.78%。

《彭博》報道，科特迪瓦住房建設和城市化部在昨日一份聲明中表示，中鐵建（1186）的科特迪瓦新城項目合同根本不存在，故希望就此訊息予以堅決否認。中鐵建回應表示，項目不是與住房建設和城市化部簽署，而是與科特迪瓦國營住宅公司Sicogi簽署，合同真實有效。中鐵建開市報9.4元，無升跌。

David Webb指，金碟（0268）就上半年業績發出盈警，而主席兼大股東徐少春卻於6月20日，即上半年報告期完結前10日，以8.40元，出售6,000萬股，套現5.04億。金碟開市報7.08元，跌11.2%。

香港電視（1137）4至6月訂單總商品交易按年升46%、39%、47%，不過開市報5.11元，跌5.01%。

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