上周五美國公布的非農就業數據勝預期，市場懷疑美國會否減息，美股從歷史高位回落，港股ADR更跌137點或0.48%，跌幅較美股三大指數的0.1%至0.18%跌幅更大。

港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.09%，折合報355.9元；匯控（0005）升0.25%，折合報65.61元；建行（0939）跌1.02%，折合報6.21元。

今日焦點股份可留意：

美國10年期國債上周五反彈8.4個基點，重返2%之上，報2.0338%，留意領展（0823）、置富（0778）等。

港交所（0388）公布，將擴大收市競價時段覆蓋的證券至所有股本證券及基金，但不包括結構性產品、槓桿及反向產品、認股權證及債務證券，10月8日生效。留意港交所。

比亞迪（1211）6月汽車銷量增加3.1%、廣汽集團（2238）6月汽車銷量增加5.59%、東風（0489）6月銷量跌0.2%。

中海外（0688）6月份合約物業銷售金額約512億港元，按年增34.2%，首六個月累計物業合約銷售約為1,942.02億元，按年增28.7%。

內地兩名律師日前致函中證監，舉報新城發展（1030）旗下A股上市的新城控股董事、監事以及高級管理人員涉嫌證券違規，要求中證監依法調查並追究法律責任。

《彭博》報道，科特迪瓦住房建設和城市化部在昨日一份聲明中表示，中鐵建（1186）的科特迪瓦新城項目合同根本不存在，故希望就此訊息予以堅決否認。中鐵建回應表示，項目不是與住房建設和城市化部簽署，而是與科特迪瓦國營住宅公司Sicogi簽署，合同真實有效。

David Webb指，金碟（0268）就上半年業績發出盈警，而主席兼大股東徐少春卻於6月20日，即上半年報告期完結前10日，以8.40元，出售6,000萬股，套現5.04億。