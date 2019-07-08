恒指上周五再跌20點，收報28774點，成交金額562億元。美國就業數據勝預期，美股一度跌逾200點後回穩，港股今市料亦會受壓，但相信跌幅有限，大勢仍是反覆向上為主。以指數來看，中港股市有點上升乏力，但已明顯出現了領升股，港股這邊是友邦（1299）和平保（2318），本地地產股也見轉強，醫藥股和內房股表現也不錯，A股以大消費類股最強勢，周期股也因估值頗殘而展現抗跌力。筆者近期認為汽車股開始有見底迹象，表現也不俗，但上周花旗建議沽售吉利（0175），又引發行業出現沽壓，惟每次大幅回落也可吸納炒波幅。

吉利遭花旗降級至沽售，目標價僅9.3元，認為集團的黃金時代已結束。但回顧花旗過去大半年的預測都非常反覆。在去年11月非常擔憂吉利前景，下調評級和目標價，到今年2月又大幅上調目標價36%至17.3元，4月份更進一步提高目標價至21.1元。6月份又轉軚認為有三大風險，現在更降級至沽售看9.3元。由於吉利的銷售數據非常波動，分析員也只能根據數據作判斷，不斷改變評級也屬無奈之舉。但說到底分析員的看法只可以參考，不宜盡信，若失守重要支持位12元則當然要止蝕。

被數據牽着走 花旗降級不能盡信

汽車股受壓是事實，行業也未走出寒冬，中金認為復蘇之路相當漫長，可能要兩年時間，銷量才可回升至2017年水平。整體來看，市場對於自主品牌有較大戒心，始終過去兩年在三、四線城市大爆發，短期內需求很難回升，倒是以一、二線城巿為主要市場的合資、高檔車較佳，當中合資車股廣汽（2238）可留意。廣汽5月份實現汽車終端銷量16.85萬輛，環比增長2.71%，1至5月終端累計完成銷量82.42萬輛，同比增長4.6%，成功逆市增長。6月份表現仍佳，增長5.6％至18.9萬輛。新能源與混合動力汽車表現強勁，前者首5月銷量為9744輛，同比增長66%；混合動力汽車1至5月累計銷量約4.3萬輛，同比增長37%。

廣汽逆市增長可留意

此外，廣汽也進軍新經濟領域的汽車出行，與滴滴出行簽署了《深化合作框架協議》，雙方在車輛推廣及定制化、汽車運營、網約車、無人駕駛等領域形成更深入的全方位戰略合作；同日又跟騰訊（0700）、廣州公交集團，滴滴等合作營運的網約車平台「如祺出行」上線。計劃一年內開拓5個城市，投放近一萬輛新能源車型，並將採用廣汽傳祺，廣汽新能源旗下車型。

汽車代理中升（0881）亦可留意。集團以銷售中高檔汽車為主，去年車市步入下行周期，但集團銷量仍增長20%至41.2萬台。單計車市慘淡的下半年，集團銷量增長18%，當中豪華汽車急增30%，而這部分的買家使用集團的售後服務比例會極高，為集團中長線盈利帶來持續貢獻。

中升大股東增持顯信心

另一方面，集團積極拓展汽車增值服務頗為成功，例如汽車保險、汽車金融以及二手車等，全年增值服務收益達到24億元，同比增長34.4%。全年二手車交易量達到54,924台，同比增長42.7%。去年第四季，新車銷售的金融滲透率超過50%。大股東近期也增持，在市場上以平均每股約17.1173元，買入389,000股的股份，股權已增加至大約57.76%，對集團前景相當有信心。

[張兆聰 還看今朝]