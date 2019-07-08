港股上周初抽高後呈拉鋸狀態，成交持續萎縮，大市明顯缺乏方向。短線走勢或繼續偏軟，惟中線向好趨勢不變。

恒指周二復市裂口高開升破28700點後高位拉鋸，全周高低波幅不足300點，或約1%，收報28774點，全周升232點或0.81%；國指升0.12%。大市日均成交804億元，包括周五降至不足600億元，低於60天平均四成，成交淡靜。恒指上周曾突破兩萬九關口，受阻未能企穩，但沒有觸發太大回吐，回落至28700點已有承接，短線再落料於28600點或20天線與50天線附近約28200點都有支持。中線寬度確認轉強，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例高位回落至六成已支持，意味縱有調整普遍守住10天線、20天線之上；上周高於50天線比升至六成水平，普遍呈現中線向好趨勢。

短線 28600點有支持

值得留意的是，去年12月初高於50天線比曾升至五成以上，當時恒指亦曾升破100天線，但形勢突然急轉向下。今年1月高於50天線比急升重上五成後攀升，直到3月才掉頭回落；其間恒指穩步沿10天線向上，即使失守10天線翌日收復。目前中線向好具寬度支持，若然恒指有調整，但大致可以守住10天線，或稍試20天線迅速回升，升浪未完。大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率48比52，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份半成左右；自周二有超過八成股份上升後，周三四五均只有約四成多上升，呈牛皮偏軟格局。全周計，升跌比65比35，仍普遍保持升幅。

大部分行業上周做好，本報數據庫追蹤的30個行業，只有兩成下跌，軟件服務逆市跌逾2%，跌幅較大，主要受個股拖累，行業有一半股份上升。除了上周指轉強的閱文（0772）外，中國通號（3969）、中國軟件（0354）短線亦現強勢。

上升行業中，有超過六成升逾1%、跑贏恒指國指；燃氣升半成表現最強，其次航空、房託基金、博彩及消閒、食物飲品升逾3%。燃氣與房託、公共事業等有超過八成以上高於50天線，中線向好最具深度；燃氣行業不明朗因素減退，而行業保持較快增長、經營現金流穩定的優勢，令股份與公用、房託成為資金持續流入對象。不過，正如上周五指出，行業短線累積升幅不少，短線或趁好消息回吐，宜待調整吸納。

統一企業向上突破 料試9.5元

此外，內房、食物飲品有九成以上股份高於50天線。內房股近日多次談及，不在此贅。食品行業，全球最大啤酒生產商百威分拆的百威亞太（1876）招股，成為焦點，影子股曾惹來炒作。百威亞太於亞太區高端及超高端啤酒市場具龍頭地位，預計未來幾年高及超高端市場價值呈高單位數增長，比主流市場增長為快，業務的前景，加上品牌效應，料吸引到機構投資者參與認購；近期個別新股或半新股炒風熾熱，對散戶來說，更添憧憬。不過，百威招股價進取，而上市集資額最多達760億元，市場貨源充裕，限制短線升幅，因此，可以考慮小注現金認購。除了酒股外，乳業、包裝食品、調味的股份亦做好。其中，統一企業（0220）升穿8.8元，呈現向上突破，短線有望上試9.5元或以上阻力，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]