積金局主席黃友嘉今日發表網誌表示，據局方最新數據，截止去年底，強積金新增了9萬名成員，整體帳戶數目亦趨近1千萬，達976萬個，較2017年底增加3%。每名成員已累積的強積金平均數為18.6萬元，與10年前比較升幅達1.9倍，累積逾100萬元的強積金帳戶已有5萬個。

黃友嘉又指，現時強積金資產由實施初期的157億元，發展到現時接近9000億元。他認為，這成果除了建基於強積金制度所設定，透過定期供款而建立的財政紀律外，亦有賴香港建立多年的獨特優勢，包括成熟穩健的國際金融體系、完善的法制環境，以及專業的金融服務業團隊，才能確保整個積金制度持續穩健發展。

黃友嘉稱，在提升業界專業水平方面，去年推出《強積金受託人管治約章》，得到所有強積金受託人的支持，承諾以計劃成員利益為先，並落實良好的管治架構，以具效率及效能的方式營運強積金計劃。局方亦主動進行實地視察，了解受託人落實執行管治約章的情況，確保受託人在不同方面，包括投訴處理程序及行政工作電子化等，能持續提升其服務水平。

積金局亦透過加強培訓裝備中介人。現時中介人每年均須參與最少10小時的持續專業進修活動，積金局更會提供導師培訓，以加強專業知識的傳授，例如早前推出可扣稅自願性供款安排時，積金局就為中介人設計課程，令他們清楚認識這項新措施，及須注意的操守要求，才進行有關推銷工作。2018/19年度，積金局合共為中介人舉辦過16場導師培訓及行業講座，出席人數超過一千人。

黃友嘉強調，積金局會繼續做好業界監管工作，提升從業員的專業質素，此外更會透過推動電子化，逐步開展「積金易」平台以減省行政成本及提高營運效率，從而不斷優化強積金制度，使其更切合市民大眾及社會所需。