美國6月非農新增職位大幅反彈，市場減息預期降溫，道指收市跌43點或0.16%，報26922點；標指跌5點或0.18%，收報2990點，終止過去三個交易日連續創新高；納指跌8點或0.1%，收報8161點。一周累計，道指、標指、納指分別升1.21%、1.65%和1.94%。

National Securities首席市場策略師Arthur Hogan表示，企業大量收益已被入賬，上半年標指累升約19%，形容是個好開始。市場對美國經濟及貿易仍有擔憂，雖然中美重啟談判，但在G20峰會上，幾乎沒有達成任何協議，投資者意識到市場開始欠缺新的利好消息，TDAmeritrade買賣策略經理Shawn Cruz認為，投資者開始感到麻木，再創新高會變得越來越難。

道指成分股方面，3M跌1.7%，報172美元，是跌幅最大及拖累道指最多的成分股，高盛則升0.90%，報207.09美元，為升幅最大。

恒指夜期低水82點，報28693點。港股ADR比例指數跌0.57%，報28611點，騰訊（0700）ADR折合港元報355.54元，較港收市低1.18%。內銀股受壓，建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）折合港元報6.2元、3.25元及5.5元，較港收市低1.12%、1.03%及0.86%。