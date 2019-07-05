國際評級機構穆迪今日發表報告，香港的信貸評級維持在Aa2不變，評級展望為穩定。但報告指出，香港依靠一國兩制的優勢才得以在評級上優於中國（中國的信貸評級為A1），然而在2047年前，香港隨時有可能失去「獨立實體」（independent entity）地位。

穆迪指出，上述評級包括穆迪對香港政治風險的評估，其中考慮到近年來政府的政策不時受到挑戰，這尤其可見於近期大規模的民眾抗議中。報告認為，這些抗議活動是香港制衡政府的手段之一，可以支持其體制實力，若制衡能力出現削弱的跡象，將對香港的信用狀况產生負面影響。

穆迪又指出，制度上的特色令香港擁有一定程度的政治及經濟獨立性，讓香港得以較內地的大城市更有優勢，所以香港的信貸評級與中國有距離。但穆迪認為，在50年的過渡期間，隨著時間推移，香港的政治經濟獨立性可能面臨實際或被認為受損的風險。

報告指出，雖然現時離2047年還有一段時間，而且最終過渡的結果尚未確定，但香港在世貿組織等諸多國際機構和雙邊貿易安排中一直獨立於內地的主體地位，可能會因香港一些國際伙伴的單邊行動而提早改變。舉例而言，美國國會正在考慮為《美國－香港政策法》附加一些條件，計入其對「一國兩制」政策發展的看法。該法案若被廢除或修訂，可能對美國與香港之間的貿易安排造成重大影響，從而波及香港與其他貿易伙伴的關系，大幅削弱其作為國際貿易金融中心的吸引力。在這情景下，香港與內地的評級差距可能會縮小。

除了制度上的改法，穆迪指出，若內地經濟出現急速下滑（雖然這不是穆迪的基本預測），或中美貿易關係再度緊張而影響環球投資與貿易的資金流，香港亦會受到負面影響。

對於本地的經濟發展，報告認為，香港老年人口持續增長，長遠是對政策制定者的主要挑戰。另外，香港在創新上的發展較競爭者慢，都會影響香港的競爭力。不過，由於香港有強勁的財政儲備及充足的外匯儲備，政府債務低，都為上述潛在的長線負面趨勢提供緩衝。因此在現階段，穆迪認為，維持香港Aa2的評級是合適做法。

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