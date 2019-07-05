正所謂「酒債尋常行處有，人生七十古來稀。」杜甫告訴大家什麼是古稀之人何謂及時行樂，不諳古詩的可以借鏡現實，放眼香港邁向古稀之年仍然鞭鞭有力精神奕奕的大有人在，特區政務司司長張建宗與藝人譚詠麟同樣步向古稀之年，但近日不是仍然頻頻高調亮相，及至凌晨4時仍未就寢？提起譚詠麟因為留意到他持股的藝能環球正申請在主板上市，引起我的興趣。

比國家主席習近平還要年長3歲、早在上世紀風靡萬千少女至今仍屹立不倒的長青歌手譚詠麟，近日忽然高調出席大小公開場合，原來事出有因絕非「九唔搭八」。譚詠麟有份持股的藝能環球在2016年申請創業板上市失敗後，3年後捲土從來並嘗試更上一層樓，挑戰要求更加嚴格的主板。

「不過生意來源都幾集中，幾依賴譚詠麟同埋佢相熟朋友嘅生意，有啲啤殼嘅感覺。淨係呢點，已經違反咗啤殼指引列明嘅七宗罪」有鑑於網媒創辦人渾水在他自家facebook提出，譚詠麟持股6.67%的藝能環球或觸犯港交所（0388）有關「啤殼七宗罪」中，公司經營依靠個別客戶的貿易業務，遂引發我仔細研究公司的收入與譚詠麟的關係。

藝能環球在公司的招股申請文件中指出：「我們於往績紀錄期的收益主要來自譚詠麟先生擔綱演出的演唱會，我們於往績記錄期的業績未必能反映我們的未來表現。我們未必能夠物色並委聘到同譚詠麟先生一樣合適的藝人且未必能夠輕易取代他，或根本無法取代他。」究竟譚詠麟在這家計劃上市的公司中有多重要？

我們可以看看2016年、2017年、2018年及截至2019年4月底止的首9個月業績，期間公司的收入分別是1.186億元、8644萬元、2.403億元及2.236億元，至於盈利則分別為1942.1萬元、470.5萬元、2540.7萬元及1539.5萬元。看過公司的Top Line及Bottom Line後再看看依賴譚詠麟參與演唱的相關收入及比例？譚詠麟在期間產生的收入相當於收入的55.3%、60.9%、71%及64.7%。大家可以看到一旦譚詠麟精神或健康出現任何問題(有報道指譚詠麟近日心情低落)，公司的的收入將會減少超過50%，甚至無法保持盈利。關於這點，相信港交所上市科在多事之秋及一再避嫌下會金精火眼，把守香港資本市場最重要的一關。

目前譚詠麟雖然是藝能環球的股東之一，不過真正的股東其實是張國忠與葉偉忠，二人共持有藝能環球83.33%，譚詠麟主要透過一家名為「A. T. LIMITED」的私人有限公司與藝能環球保持合作。2016年、2017年2018年及2019年首9個月期間，藝能環球向「A. T. LIMITED」支付的表現服務費分別是1297.6萬元、1710.5萬元、2865.6萬元及2335萬元。不過再翻查「A. T. LIMITED」的股東分布，原來譚詠麟只佔這家公司的40%權益，其他30%及30%分別由太太楊潔薇及一位名為「Tam Chuck Guen Cissy Anakotta」的人持有。看來大家都錯怪了譚詠麟，他可能是為了家庭努力工作的真漢子。

人生七十是否邁入古稀之年並不重要，重要是杜甫〈曲江二首〉的下一句：「穿花蛺蝶深深見，點水蜻蜓款款飛。」最重要是有心有力！

李鴻彥

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