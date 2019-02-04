澳門終審法院合議庭就一博彩中介人不服中級法院上訴結果，致需要向銀河娛樂（0027）旗下公司銀河娛樂場支付近313.73萬元（澳門元、下同）欠款，提出到終審法院上訴，最終判中介人敗訴。

事緣有關博彩中介人經營的戊貴賓廳自2009年7月開始連續幾個月錄得虧損，由當年7月至10月連同部份月份獲利計算，累計虧損311.95萬港元，單是7、8月份兩個月虧損共418.47萬港元，4個月共產生經營開支164.21萬港元。按銀河娛樂場與中介人的協議，中介人須承擔每月盈虧45%。案情顯示，由於銀河娛樂場自09年9月起多次催促中介人償還應佔虧損279.74萬港元，但是經多次周旋下，戊貴賓廳一方未能在銀河娛樂場指定的09年11月5日時按約按月還款，並於09年12月11日累計欠款304.59萬港元，因此銀河娛樂場入稟追款，累計款項多達334.27萬澳門元。

雖然銀河娛樂場一度被判敗訴，到上訴至中級法院時被判部份上訴，中院要求中介人一方向銀河娛樂場支付313.73萬澳門元，中介人更上訴至終審法院。終院合議庭三位法官一致認為，按行政法規條文的規範，訂約雙方完全可以約定博彩中介人按賭廳的收入而收取一項報酬，但同時也承擔賭廳的一部分虧損，因此認為中介人上訴理由不成立，裁定有關上訴敗訴。

記者：陳偉燊

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