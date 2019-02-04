藍籌內房中海外（0688）公布，首六個月累計物業合約銷售約為1,942.02億元，較上財年首六個月的1508.45億元按年增28.7%。單計五月份的合約銷售額為511.85元，較上財年同期的381.34億元按年增34.2%。集團截至六月底的已認購物業銷售約371.74億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

集團在六月份在大連、貴陽、哈爾濱、深圳、煙台和鄭州收購了六幅地塊，共計應佔樓面達154.85萬平方米，當中一幅為合作模式發展，應付的土地出讓金為124.27億元人民幣。

中海系旗下中海外宏洋（0081）在首六個月累計物業合約銷售則為286.26億元，較上財年首六個月的284.54億元按年持平。單計六月份的合約銷售則為91.92億元，較上財年同期80.33億元按年增14.4%。截至六月底的，累計認購未簽約額為128.2億元。

中海外宏洋在六月份於內蒙古呼和浩特市、安徽省合肥市和廣西省南寧市新增項目5個，總權益發展面積93.93萬平方米，需支付地價47.55億元人民幣。

另外，世茂（0813）首六個月的合約銷售按年增39%，達1003.39億元，單計六月份合約銷售額283.8億元，按年36.8%。

其他報道：

【統一業權】英皇再斥1.15億增持西半山崇華大廈3伙

【歷史新高】CCL首破190點 半年累升逾9%

【半新盤蝕讓】內地客3000萬「賣殼」沽壹鑾 不足3年實蝕480萬

【重新出擊】天鑽睇樓反應不俗 半日收逾60票

【名人沽貨】葉劍波等1.3億沽禮頓山相連戶 尹柏權接手

天晉特色戶3948萬招標售出 呎價2.8萬

【多相．龍床盤】菁雋現樓128方呎納米戶首度曝光

【額印鬆綁】囍逸開放戶430萬沽 3年升值48%