新城發展（1030）爆出主席涉狎童被捕後，集團今發公開發指，事件對公司「無疑是一場風暴」，「對於這場風暴的引發者居然是企業的創始人，深感惶恐、震驚與不安」。集團又表示作為一家公眾公司，對「風暴中所觸及的受害人、受害家庭蒙受的巨大痛苦，以及對由此所引發的惡劣公共輿論影響，引發的衆多新城業主與新城人的擔憂與顧慮，深感歉意與不安。

新城又表示，將全力支持和配合有關部門對於此事的處置。我們相信司法會給予受害人及其家庭、社會公衆一個公正的結論。同時，集團強調，新城人仍然堅守崗位，各司其職。在新任董事長王曉松的帶領下，各項經營活動正常展開，確保企業的穩定發展。

新城系的兩隻港股新城發展今日再跌6.68%，收報6.71元，曾低見6.52元，已由一個月高位11.06元跌39.3%﹔新城悅（1755）亦繼續跌逾一成，收跌10.88%，報5.08元，低見5.02元，較一個月高位9.16元跌44.5%。

新城的公開信全文如下︰

「對於新城來說，2019年7月3日，無疑是一場風暴。作爲一家公衆公司，首先對這場風暴中所觸及的受害人、受害家庭蒙受的巨大痛苦，深感歉意與不安；對由此所引發的惡劣公共輿論影響，深感歉意與不安；對由此引發的衆多新城業主與新城人的擔憂與顧慮，深感歉意與不安；對由此帶來的市場影響，深感歉意與不安；對於這場風暴的引發者居然是企業的創始人，深感惶恐、震驚與不安。

社會公義，是人類能夠共生發展的底線。任何人觸犯了它，都必須受到懲罰。我們和社會公衆一樣，認爲未成年人是社會的未來，任何侵害未成年人的行爲都必須接受法律嚴懲。新城將全力支持和配合有關部門對於此事的處置。我們相信司法會給予受害人及其家庭、社會公衆一個公正的結論。

這場風暴，來得如此突然。語言的蒼白，難以描述處於風暴中心的任何一名個體的內心掙扎。然而，在公義、責任與倫理面前，我們必須放下小我的情感和迴避的懦弱。誠懇面對，是我們必須的態度。現在，每位新城人仍然堅守崗位，各司其職。在新任董事長王曉松的帶領下，各項經營活動正常展開，確保企業的穩定發展。我們必須負重前行。

經此風暴，我們切膚體會：

獲取信任如此不易！

新城沒有任何捷徑可走

通向未來一途，唯有敬畏。

再次深切致歉社會各界！

新城控股集團股份有限公司

2019年7月5日

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