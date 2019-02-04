內地A股終止過去三日跌勢，收市回升，港股未有跟隨，連續三日下跌，今日表現反覆下向，成交大減，全日不足600億元，創超過半年新低。

恒指今早低開10點，報28785點，早段跌幅曾擴大，低見28714點，最多跌80點，其後拗腰回升，高見28880點，最多升84點，於28800點水平爭持，午後倒跌，跌穿28800點，全日收報28774點，下跌20點或0.07%，成交金額562億元，創去年12月28日全日成交以來低位；國指跌18點或0.17%，報10895點。

總結一周，恒指累升232點或0.81%，連升五周；國指累升13點或0.12%。

創科實業（0669）升1.4%，收報61.6元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.29%，收報86.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

吉利（0175）遭大行花旗削評級，由「中性」下調至「沽售」，目標價由16.4元降至9.3元。吉利午後跌勢加劇，全日跌6.35%，收報12.68元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

重磅股方面，騰訊（0700）跌穿360元，全日跌0.06%，收報359.8元；平保（2318）升0.36%，收報96.7元。

領展（0823）和港鐵（0066）同創新高，領展升1.22%，收報99.2元，早段曾高見99.8元，逼近「紅底股」；港鐵升0.28%，收報53.8元。

本地地產股靠穩，新地（0016）升0.29%，收報136.6元；恒地（0012）升0.23%，收報44元；長實集團（1113）升0.16%，收報61.8元。

新城系仍受大股東王振華涉嫌猥褻9歲女童事件困擾，新城發展（1030）挫6.68%，收報6.71元；新城悅（1755）更挫10.88%，收報5.08元。

早前發盈喜的希瑪眼科（3309）股價曾爆升後再回吐，今日再急彈，全日升3.65%，收報5.4元。

熱炒半新股中煙（6055）連挫兩日後，今日顯著反彈，全日爆升20.9%，收報16.66元。

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