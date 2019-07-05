百威亞太（1876）今日起招股，部分銀行提供的孖展息率超過3厘，有銀行界人士指，拆息波動，銀行開價審慎，預料證券行的資金成本會相當高。

恒生銀行（0011）提供的百威孖展息率高達P-1.175％，該行採用細P，即實際息率為3.95％，最高貸款比率為總認購金額的80％，且要另加100元服務費。而大新銀行（2356）的百威孖展息為3.85％，貸款額50萬元至500萬元。

暫時以匯豐提供的息率最低，貸款額高於300萬元的，年息為2.25％，貸款額低於300萬元，年息為2.45％，最少要借10萬元。

招商永隆銀行則提供兩個計劃，一是劃一年利率為P-2.495％，該行採用大P，實際年利率為2.88％，貸款額最高為認購金額9成。另外亦有「定額收費套餐」，貸款年利率介乎1.383％至2.392％。

有銀行界人士指出，暫時仍有不少銀行未決定最終的孖展息率，主要因近日拆息太波動，隔夜至兩周的拆息高企在3厘以上，如果銀行借給客戶的孖展息率低於3厘，則隨時蝕了機會成本，所以有銀行寧願把資金拆借出去，肯向客戶提供低於3厘孖展息的銀行，主要想建立證券客戶基礎，實際利潤微薄。

該銀行界人士又指出，今次銀行借給證券行的息率，隨時高過拆息，證券行又不能向客戶提供太高息的孖展，中間的差價可能要證券行自己「啃掉」。

記者：廖毅然

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