美國獨立日假期，隔晚美股休市。內地A股今早走勢迥異，滬指午市失守3000點大關，港股今早反覆靠穩。

恒指今早低開10點，報28785點，開市後跌幅逐步擴大，低見28714點，最多跌80點，其後拗腰回升，重上28800點水平，約上午10時40分左右，高見28880點，最多升84點，之後表現回順，半日收報28817點，上升21點或0.08%，成交金額317億元；國指跌15點或0.15%，報10897點。

領展（0823）創新高，半日升1.58%，收報99.55元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.64%，收報86.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

吉利（0175）遭大行花旗削評級，由「中性」下調至「沽售」，目標價由16.4元降至9.3元。半日股價下跌4.87%，收報12.88元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

重磅股方面，騰訊（0700）升0.06%，收報360.2元；平保（2318）升0.1%，收報96.45元。港鐵（0066）同樣創新高，半日上升0.28%，收報53.8元。

本地地產股靠穩，恒地（0012）升0.68%，收報44.2元；信置（0083）升0.44%，收報13.56元；新地（0016）升0.37%，收報136.7元。

手機設備股遍軟，瑞聲（2018）跌1.63%，收報45.3元；通達（0698）跌1.59%，收報0.62元；舜宇（2382）跌1.48%，收報82.95元。

早前發盈喜的希瑪眼科（3309）股價曾爆升後再回吐，今早再急彈，半日升6.14%，收報5.53元。

熱炒半新股中煙（6055）連挫兩日後，今早顯著反彈，半日漲10.31%，收報15.2元。

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