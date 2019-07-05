恒指升21點，收報28817點，成交金額317億元。美股獨立日休市，亞洲股市缺乏方向，港股表現突出的是防守性股份，在美國10年期債息跌至1.94厘，歐洲愈來愈多債券跌至負利率下，領展（0823）、置富（0778）、陽光（0435）、港鐵（0066）等都創新高，領展與100元大關相距不足1%。

今早異動股有吉利（0175），集團遭花旗降級至沽售，目標價僅9.3元，認為集團的黃金時代已結束。但回顧花旗過去大半年的預測都非常反覆。在去年11月非常擔憂吉利前景，下調評級和目標價，到今年2月又大幅上調目標價36%至17.3元，4月份更進一步提高目標價至21.1元。6月份又轉軚認為有3大風險，現在更降級至沽售看9.3元。筆者覺得可以參考，不宜盡信。

當然，汽車股今早受壓是事實，行業也未走出寒冬，但汽車代理表現卻不俗，中升（0881）可留意。集團以銷售中高檔汽車為主，去年車市步入下行周期，但集團銷量仍增長20%至41.2萬台。單計車市慘淡的下半年，集團銷量增長18%，當中豪華汽車急增30%，而這部份的買家使用集團的售後服務比例會極高，為集團中長線盈利帶來持續貢獻。

另一方面，集團積極拓展汽車增值服務頗為成功，例如汽車保險、汽車金融以及二手車等，全年增值服務收益達到24億元，同比增長34.4%。全年二手車交易量 達到54,924台，同比增長42.7%。而去年第4季，新車銷售的金融滲透率超過50%。大股東近期也增持，在市場上以平均每股約17.1173元，買入389,000股的股份，股權已增加至大約57.76%，對集團前景相當有信心。

張兆聰

明報首席評論員