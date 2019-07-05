美股休市，港股今早缺乏方向，恒指低開10點或0.04%，報28785點，成交金額9億元；國指今早低開22點或0.21%，報10890點。

金沙中國（1928）升2.18%，報39.85元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；吉利（0175）跌1.18%，報13.38元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌0.3%，報65.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

英國海軍陸戰隊在直布羅陀附近扣押一艘向敘利亞輸送伊朗石油的超級油輪，引發與伊朗的外交爭端。石油股下跌，中石化（0386）跌0.38%，報5.22元；中石油（0857）跌0.47%，報4.23元；中海油（0883）跌0.75%，報13.24元。金股方面，招金（1818）升0.9%，報8.78元。

中國銀保監會副主席周亮表示，包商銀行各項業務都 已恢復正常，中小金融機構運行平穩。上半年新增人民幣貸款9萬多億元，當前銀行業不良貸款率穩定在2%左右，撥備覆蓋率超過175%。內銀股變動不大，跌幅最大的是郵儲行（1658）跌1.27%，報4.63元，升幅最大的是江西銀行（1916）升1%。

碧桂園（2007）6月合約銷售金額減少18.8%，開市報11.88元，跌0.835%。

三星電子第二季度營業利潤6.5萬億韓元，高過預期的6.08萬億韓元。瑞聲（2018）無升跌，報46.05元；舜宇（2382）跌0.24%，報84元。

《證券時報》旗下信託百佬匯報道稱，多家信託公司近期收到銀監窗口指導，要求控制地產信託業務規模。潤地（1109）跌0.28%，報35.45元；中海外（0688）升0.85%，報29.6元。