港股缺乏方向，連續兩日表現牛皮，個別行業沽壓較大，強勢股也隨之下跌，卻是低吸良機，值得留意。

恒指昨高開後最多升152點、高見29,007點回軟，以近全日低位收市，收報28,795點，跌59點或0.21%；國指跌0.08%。大市成交724億元，低於60天平均兩成多，交投淡靜。據《明報》港股數據庫，升跌比率42比58，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份一成多；陽燭對陰燭為32比68，大市下跌的稍多，沽盤較積極，但沽壓不大，市况牛皮悶局。

本報數據庫追蹤的30個行業，有六成下跌，跌幅普遍小於1%，表現偏軟；汽車相關跌近2%表現最差，其次軟件服務、金屬及礦石、本地零售服務跌逾1%。汽車業中華晨（1114）、中升（0881）10天線、20天線先後升穿50天線，中線明顯轉好；中升昨天急回一度跌逾7%，但低位反彈力強，收市跌幅大幅收窄且重上10天線，短線守住20元水平，仍有望上試23元高位。

軟件互聯網股以美團（3690）最強，近日升勢加快，10天線約66元為重要支持；近期轉強的閱文（0772），公司計劃斥資最多5億元回購股份，刺激股價做好。走勢上，閱文上望40元料有較大阻力，調整關鍵支持為35元附近，守穩升勢未完。

潤燃待調整吸 中燃波動大上升動力強

至於上升行業，除了燃氣供應升逾3%，其他行業的升幅小於1%，房託全線上升，公路鐵路有七成股份上升，升勢相當全面；內房亦有超過七成股份上升，惟新城發展（1030）再挫逾一成，拖低行業表現。萬科（2202）、富力（2777）、雅生活服務（3319）連續兩日領漲，再升約2%以上。

國家發改委公布燃氣接駁費指引，指引比預期溫和及靈活，並掃除政策不明朗因素，燃氣股表現一枝獨秀。不過，中國燃氣（0384）、新奧燃氣（2688）近個多月已由低位回升四成及兩成，潤燃（1193）今年以來升近三成，累積升幅不小，利好消息消化後或有回吐，宜待調整吸納，其中潤燃中線升勢穩，中燃氣波動大但上升動力強，適合可承受不同波幅投資者。

短線而言，持有中燃氣兩成多股權的北控（0392），有機會追落後，該股近個多月在38至40元築底，昨天升穿40元初現突破，短線或可上試42.5元。

[劉思明 數據尋寶]