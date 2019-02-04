今年最大型新股百威亞太（1876）明起招股，入場費4747.36元，招股市盈率（PE）約為38.5倍至45倍。對於有投資者認為百威的PE較同業青島啤（0168）及潤啤（0291）昂貴，集團執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）認為，旗下業務遍及多個地區，包括已發展及發展中國家，與其他公司業務組合並不相同，難以直接比較。他又稱，集團在高檔啤酒市場地位領先，定價溢價（premium）合理，投資者反應亦良好。

他認為，啤酒行業具防守性，即係經濟增長放緩亦不受影響，旗下高檔啤酒在中國銷售仍錄中單位數增長，超高檔品牌更有雙位數增長。

現時百威的主要市場為中國、澳洲、韓國、印度及越南，楊克強調，區內仍有很大發展空間，例如日本及東南亞，集團在當地規模仍未達至第一、二位。他指出，區內有不少強勁本地品牌，存在收購機會，亦有機會合作。

集團預計集資所得款項將全部用作償還母公司百威附屬公司的債務以完成重組。母公司百威2016年以1070億美元收購同業南非米勒（SABMiller），令負債大增。楊克未有直接回應有多少資金會用作償還母公司的債務，僅稱會由母公司決定比例。

百威共發行16.3億股，5%作公開發售，每手100股，每股招股價介乎40至47元，集資650.6億至764.46億元。股份將於明日至下周四（11日）招股，本月19日正式在港主板掛牌。摩根士丹利及摩根大通為聯席保薦人。

記者：蕭嘉聰

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