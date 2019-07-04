證監會發表聲明，指2017年及2018年已向超過46家上市公司發出關注函，當中，55%以上的個案涉及建議企業收購或出售項目。證監會將有關失當行為分為8類，並指出這些常見的失當行為已引起證監會關注，以及在某些情況下導致證監會介入。提醒上市公司的董事及其顧問，在評估或批准收購或出售某家公司或某項業務時，必須履行其法定及其他法律責任。

失當行為分為8類，包括欠缺獨立的專業估值、欠缺獨立判斷及問責性、盈利的質素、公平呈列可作比較的公司、對財務狀況的影響、賠償、涉嫌有關連的人士、適當的調查及盡職審查。可以歸納為因為上述失當行為，引致未能以適當水平的謹慎、技能和勤勉行事達致保障公司及其股東利益，從而使收購價格過高、影響上市公司財務狀況等。

證監會亦發出警誡聲明，表示若證監會深切關注到，一項已公布的收購或出售項目可能以違反《證券及期貨條例》或其他適用法例的方式安排或進行，便會毫不猶疑地行使其在《證券及期貨條例》及《證券及期貨（在證券市場上市）規則》下的權力，以保障市場的廉潔穩健及廣大投資者的利益。

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