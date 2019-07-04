【港股收市】港股兩連跌 新城續挫逾一成 中煙大瀉28%
文章日期：2019年7月4日 16:25
港股午後未見起色，恒指反覆偏軟，未能收復29000點大關，全日最多跌78點，低見28776點，收市報28795點，跌59點或0.21%，連跌兩個交易日，成交金額724億元；國指跌9點或0.08%，報10913點。
友邦（1299）一度創上市新高，高見87.3元，惟股價之後復軟兼領跌大市，收市報86元，跌0.81%；其次為工行（1398），收市跌0.53%，收報5.58元。騰訊（0700）力守360元，埋單跌0.11%。
天津擬推支持醫藥行業政策，部分醫藥股造好，其中中生製藥（1177）逆市升2.84%，收報8.68元，屬升幅最大的藍籌；三生製藥（1530）漲2.4%，報14.24元；石四藥（2005）升2.3%，報7.06元；石藥（1093）跟隨大市向下，跌0.61%，收報13.04元。豬肉股萬洲（0288）勢弱，收市跌2.7%，收報7.93元，屬日內跌幅最大的藍籌。
港交所（0388）行政總裁李小加表示，計劃把阿里巴巴和百度等在外上市的企業帶回國內，港交所今日偏軟，收跌0.57%，收報278元。
異動股方面，新城控股（1030）大股東王振華涉嫌猥褻9歲女童被刑事拘留，雖然有大行指對集團營運無影響，但股價續捱沽，收市挫逾10%，收報7.19元；新城悅（1755）瀉13.1%，報5.7元。
另外，半新股中煙香港（6055）連跌兩日，收市跌28.15%，報13.78元。
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