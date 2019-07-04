隔晚美股續上揚，當中道指和納指再創新高。受內地A股高開低收、本港上月PMI續15個月處收縮水平，拖累港股先升後跌。

恒指今早高開36點，報28891點，早段升幅擴大，一度升穿29000點，高見29007點，見接近兩個月以來高位，最多升152點，其後升勢動力不足，約上午11時15分左右，由升轉跌，於28820點之上橫行，半日收報28824點，下跌30點或0.11%，成交金額440億元；國指跌8點或0.08%，報10913點。

多隻重磅股向下，友邦（1299）曾創新高，惟全日跌0.75%，收報86.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點；騰訊（0700）跌0.28%，收報359.4元；匯控（0005）跌0.46%，收報65.2元；平保（2318）跌0.21%，收報96.3元。

另外有三隻藍籌創新高，港鐵（0066）升0.56%，收報53.7元；煤氣（0003）升1.48%，收報17.86元；創科（0669）)則跌0.25%，收報60.95元。

港交所（0388）行政總裁李小加表示，港交所下一階段的發展目標是把流浪在國外市場的中國本土上市企業帶回國內，如阿里巴巴和百度等。港交所跌0.21%，收報279元。

內地媒體報道，天津擬推支持醫藥行業政策，醫藥股普遍上升，中生製藥（1177）升3.08%，收報8.7元，是升幅最大的藍籌；三生製（1530）升2.3%，收報14.22元；復星醫藥（2196）升1.45%，收報24.5元。

美國商務部表示，政府審查美國企業出口產予華為的許可證申請時，將按最高國家安全審查處理。手機設備股受壓，瑞聲（2018）跌2.56%，收報45.65元，是跌幅最大的藍籌；丘鈦（1478）挫3.05%，收報6.35元；富智康（2038）跌2.22%，收報0.88元。

內房股普遍做好，潤地（1109）升2.84%，收報36.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；萬科（2202）升2.6%，收報31.6元；中國金茂（0817）升2.25%，收報5元。

新城控股（1030）受大股東王振華涉嫌猥褻9歲女童被上海公安刑事拘留一事，新城系下挫，新城控股挫12.31%，收報7.05元；新城悅（1755）更挫17.23%，收報5.43元。

早前發盈喜的希瑪眼科（3309）急升後，今日回吐，半日挫9.24%，收報5.4元。

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