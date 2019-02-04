波音（Boeing） 宣布，將撥出1億美元（約7.8億港元）以協助737 MAX客機兩次空難的死難者家屬，款項將分數年撥出，用以支援受影響家庭的教育及生活開支，助家屬渡過生活難關，以及帶動受影響社區的經濟發展。

波音指出，會和地方政府及非牟利機構合作，把款項交給有需要的人。印尼獅航和埃塞俄比亞航空採用的波音737 MAX客機，分別在去年10月與今年3月發生空難，共造成346人喪生，其中埃塞俄比亞航空空難中，不少死者為志願機構或參與健康、食物或環保授助項目的人士。事後調查空難原因指向波音「自動防失速系統」與「攻角感測器」設計失當。

以今次撥款計算，每位死難者家屬可獲28.9萬美元（約225.42萬港元）援助，但分析相信，家屬獲得的金額會少得多。波音強調，援助款項將獨立於有關空難的訴訟。波音目前還在接受美國司法部的刑事調查，同時也被100多個死難者家庭提出控訴。根據彭博行業研究估算，波音解決訴訟大約需要花費10億美元（約78億港元）。法律專家指出，如果有證據顯示波音在發生慘劇前，已知道設計瑕疵卻未採取行動，需要支付的賠償金將會更高。

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