李小加：要把阿里和百度等企業帶回中國上市

去年先後有美團點評等新經濟公司來港上市，令港交所（0388）成為去年全球IPO集資額首位，行政總裁李小加表示，港交所下一階段的發展目標是把流浪在國外市場的中國本土上市企業帶回國內，如阿里巴巴和百度等。

李小加接受內地傳媒訪問時表示，港交所不僅要做中國公司的生意，還要做全球公司的生意。他提到，2014年因香港制度尚未準備好，阿里巴巴只能「灑淚香港」遠走他鄉，赴美上市，坦言當時感到很無奈。

2007年，阿里巴巴旗下B2B業務首次登陸香港市場，在2012年宣布私有化從香港退市。2014年，阿里巴巴集團重啓上市計劃，當時上市地考慮的首站爲香港。

李小加透露，當時的討論已經很深入，但香港市場卻對於同股不同權的股權架構還沒有準備好，令阿里巴巴只能赴美上市。

不過隨著港交所制度逐步改革，允許同股不同權的公司赴港上市，去年開始陸續吸引到不少新經濟公司來港，令去年全年在港上市的企業達209家，成為全球集資額第一位。

李小加表示，今年會「更強勁」，預期今年港交所上半年融資金額達到700多億元人民幣，比2018年上半年增長35%，一半以上是新經濟公司。

對於不久前曝出的港交所前員工貪腐醜聞，李小加表示，港交所沒有捲入貪腐案，是交易所的一名前員工涉嫌貪腐被廉政公署調查。他稱，香港的上市制度有着充分的權利制衡，對於審批監管人員的權限和自由裁決量都有巨大限制，不是想怎麼做就怎麼做：「我對香港上市制度的自我清洗能力充滿信心，這個制度一旦發現“蛀蟲”就能夠及時清除」。

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