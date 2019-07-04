修訂《逃犯條例》搞到滿城風雨，不同立場的市民矛盾激化，最佳例子之一是老牌歌手譚詠麟，上周出席「撐警」集會後惹來不少反修例人士炮轟。筆者研究過他有份投資的藝能環球，原來麟伯過去數年開演唱會勁袋接近8200萬元收入，公司上市後更計劃「向大灣區出發」，賺更多的錢，這種「我𠵱家係收成期」的心態，正好解釋了麟伯「唔想講政治」的說法。

因為這場風波，令不少人重新注視今年4月再次申請上市、麟伯持有約6.6%股份的演唱會承辦商藝能環球。據招股文件披露，公司「向旗下一名藝人」在過去3年及9個月，分別支付1300萬、1710萬、2900萬及2220萬元表演費，雖然無指名道姓，但以藝能環球對譚詠麟的依賴，這名藝人非麟伯莫屬，3年半合共袋8130萬元，平均每年賺超過2000萬元，這還未計算公司上市前向他派發的200萬元股息；明年就七十大壽的譚詠麟，賺錢能力依然高企。

3年半演唱會袋8130萬

而麟伯的立場，相信亦與他「搵食」的地方在內地有關。統計藝能環球過去3年及9個月籌辦的演唱會，麟伯有份演出的合共有49場，當中有32場是在內地演出，佔比多達65.3%；而藝能環球在招股書中亦指，未來計劃在大灣區籌辦更多演唱會，作為公司「生招牌」，麟伯賺錢機會自然亦更多。

49場騷32場在內地

其實另一位金融界人士、保險界立法會議員陳健波早前已有表述，他在「612大衝突」後、上月14日受訪時說，自己代表很多中產的心聲，辛勤工作多年終於可享受成果，批評示威者「破壞中產人士及自己的安穩生活，破壞自己的收成期」。

陳健波：衝突破壞自己的收成期

年賺千萬的譚詠麟說，他不想談政治，覺得「再咁搞落去呢，冇人可以管治到香港」，筆者相信這的確是他的心聲，亦相信有不少中產抱同樣想法，他們辛勞半生，開始享受人生，當然不希望社會寧靜被打破。我相信他們都是真心的。但單單譴責示威者「搞事」，卻無視政府對群眾訴求的冷漠，這種說法跟陳健波的「收成期論」一樣，只會惹來欠缺同理心的抨擊。

話題拐得太遠，藝能環球早在去年已開始申請上市，其間經歷兩次申請逾期失效，到今年4月才再申請上市。據筆者了解，藝能環球多次申請失敗，問題正正是來自上市委員會認為公司過分依賴譚詠麟，不論支出或收入都是公司最大來源，因此公司今次再度申請，才會用大量篇幅解釋公司與麟伯關係良好，不會輕易拆伙。正所謂「凡事太盡，緣分勢必早盡」，無論是賺錢或是說話，還是不要太盡比較好。

[李曉佳 財經澡堂]