新城發展（1030）董事長王振華涉嫌猥褻9歲女童而被刑事拘留。摩通發表報告指，相信事件不會對公司的營運構成重大影響，給予該股「增持」評級，目標價11.5元。

該行認為，即使王振華未能於公司主持大局，但總部和其他董事會都有投資機制，加上董事們亦熟悉決策過程，現任董事長王曉松早於2009年已加入公司，曾多次參與土地投資決策，故相信未來公司營運不會受到影響。

該行亦指，董事長本身的變化不會觸發債券違約或回購要求，即使借貸成本增加，當前公司亦不太可能出現債務違約的情況，惟在新董事長領導下，未來集團的投地態度或轉趨謹慎。

摩通表示，新城發展昨天下跌23%後，目前市盈率降至4.6倍，若再跌15%至3.8倍的市盈率或6.8元水平，該行將會增持該股。摩通指，考慮到不確定的因素，預計短期市盈率可能會被限制在5至5.5倍以下。

高盛同樣看好新城發展，該行發表報告指出，由於預售增長勢頭強勁及商場租金增長上升，高盛給予該股「買入」評級，未來12個月目標價為12.4元。

野村研究報告指出，王振華被拘，相信會對集團的治理記錄產生嚴重影響，或需一段長時間來重建投資者的信心，惟該行相信短期對公司的的現金流或日常運作影響有限，對該股維持「買入」評級，目標價12元。

新城發展今早繼續下挫，最低見6.55元，跌18.5%。

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