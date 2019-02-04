香港採購經理指數(PMI)上月份回升，惟仍是連續15個月處於50以下的收縮水平。

IHS Markit公布，經季節調整後，6月份PMI由5月份的46.9，上升至47.9。由於憂慮美中貿談緊張升溫，加上近期本地的抗議活動，香港私營企業新接訂單量有所減少，中國內需下滑是整體新增銷售減少的原因之一，期間來自內地的訂單量跌幅創三年半以來最急。

銷情下滑及積壓工作減少亦導致企業進一步減產，相關業務活動已連續15個月錄得緊縮。期間僱員人數亦見減少，企業亦縮減採購活動，轉而取用現有庫存以應付業務需要。

另外，產出預期指數連續17個月低於50水平。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，PMI採購經理指數顯示，6月份經營環境因業務活動與新訂單總額下滑，而進一步轉差。6月份PMI調查結果大致顯示，按年經濟增長接近1%。

他指出，香港私營經濟的前景於今年中繼續受陰霾困擾，貿戰緊張升溫和近期大規模的抗議活動皆削弱市場需求，料本港經濟在全球貿易環境惡化的情況下，亦要面對日益嚴峻的外圍不利因素。

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