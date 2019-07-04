美股創新高，港股今早順勢高開36點或0.13%，報28891點，成交金額14億元；國指今早高開4點或0.04%，報10926點。

太古（0019）升2.1%，報99.8元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌0.63%，報39.5元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）升0.52%，報97元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；友邦（1299）跌0.23%，報86.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

美國司法部的律師要求美國法官，不予受理華為於3月份發起針對銷售禁令的挑戰，同時又指，禁止聯邦機構採購華為設備是保護網絡的必要之舉，不是非法懲罰。舜宇（2382）升0.88%，報86.3元。

新城發展（1030）、新城悅（1755）確定王振華已被刑事拘留，昨日該股突然插水，被指董事長性侵女童。新城發展開市跌15.2%，報6.82元；新城悅跌10.8%，報5.85元。

華置（0127）公布，於6月底持有恒大（3333）之股份，以6月28日收市價評估，預期公平值變動之未變現虧損約13.3億元，恒大股份公平值變動之累計未變現收益由2018年底的65.7億元減少至52.4億元。華置報7.09元，無升跌。

恒大公布6月份合約銷售金額約為502.6億元人民幣，較去年同期增長約0.4%，但較5月份的535.3億元人民幣減少6.1%。恒大開市報22.4元，升1.8%。

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