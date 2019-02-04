美股破頂，港股ADR則微升0.18點，報28855點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.13%，折合報359.93元；匯控（0005）升0.24%，折合報65.65元；建行（0939）跌0.46%，折合報6.28元。

今日焦點股份可留意：

美國司法部的律師要求美國法官，不予受理華為於3月份發起針對銷售禁令的挑戰，同時又指，禁止聯邦機構採購華為設備是保護網絡的必要之舉，不是非法懲罰。

新城發展（1030）、新城悅（1755）確定王振華已被刑事拘留，昨日該股突然插水，被指董事長性侵女童。

華置（0127）公布，於6月底持有恒大（3333）之股份，以6月28日收市價評估，預期公平值變動之未變現虧損約13.3億元，恒大股份公平值變動之累計未變現收益由2018年底的65.7億元減少至52.4億元。

恒大公布6月份合約銷售金額約為502.6億元人民幣(下同)，較去年同期增長約0.4%，但較5月份的535.3億元減少6.1%。

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