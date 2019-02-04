美國總統特朗普計劃提名Christopher Waller和JudyShelton擔任聯儲局理事，由於兩人均被視為主張減息的鴿派，美債息下跌，10年期債息再跌2.42個基點，報1.9498%，而美股道指、納指亦再創新高。道指高開45點後，以全日高位收市，升穿去年10月3日創下的26951.81點歷史高位。美股因獨立日假期而提早收市，周四將繼續休市。

道瓊斯工業平均指數收漲179點，升幅0.67%，報26966點。標普500指數收漲22點，升幅0.77%，報2995點。納斯達克綜合指數收漲61點，或0.76%，報8170點。

麥當勞升1.54%，報212.81美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻21點，而摩根大通跌0.86%，報112.82元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報204.41元，升0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報1122.99元，升0.93%，亞馬遜收市報1939元，升0.24%，Facebook收市報197.2元，升1.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.85%，報392點。德國DAX指數收漲0.72%，報12616點；法國CAC 40指數漲0.76%，報5618點；英國富時100指數收漲0.67%，報7609點。