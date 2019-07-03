王振華旗下的新城發展（1030）一系公司今晚相繼發出公告，確定王振華已被刑事拘留。當中新城發展旗下持股67.49%的上海A股新城控股集團，更公佈已舉行緊急會議，選舉董事兼總裁王曉松接任董事長，並將行使法定代表人職權，王振華則將繼續擔任董事職務。

在港上市的新城發展）1030）表示，已於今日接到上海市公安局普陀分局通知，知悉集團主席及執行董事王振華因個人原因被刑事拘留。但是事件與集團的經營無關，且經營保持正常。董事會認為，王振華目前無法履行其作為主席的職責，並已決定王振華將立即離任董事會主席一職，及已決議委任非執行董事王曉松為董事會主席，即時生效。同樣由王振華控制的新城悅（1755）亦指，接到上海市公安局普陀分局通知，知悉非執行董事王振華正因個人原因被刑事拘留，並指事件與其經營無關，且經營保持正常。

新城發展旗下上海A股新城控股則晚上發公告指，因情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議，並以電話形式通知召開，由董事兼總裁王曉松主持。應出席董事有9名，但是實際出席會議董事只有8名，董事長王振華因個人原因被刑事拘留，未能出席董事會。在會內共8票一致同意，選舉王曉松先生任董事長，王曉松將行使法定代表人職權，簽署董事會重要合同、重要文件及其他應由公司法定代表人簽署的其他文件。王振華先生將繼續擔任董事職務。