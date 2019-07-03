港股昨日7月首日開局表現做好。受內地上月服務業PMI跌至4個月低位影響，拖累內地A股今日繼續下跌，港股亦反覆向下。

恒指今早低開93點，報28781點，早段曾低見28721點，最多跌154點，其後拗腰倒升，高見28891點，最多升16點，惟升勢動力不足調頭向下，午後於28800點水平徘徊，尾市跌幅收窄，全日收報28855點，下跌20點或0.07%，成交金額804億元；國指跌58點或0.54%，報10922點。

友邦（1299）創新高位，全日升0.58%，收報86.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；建行（0939）跌1.25%，收報6.31元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

另有兩隻藍籌創新高位，蒙牛（2319）升2.44%，收報31.45元；港鐵（0066）升0.85%，收報53.4元。重磅股方面，騰訊（0700）跌0.55%，收報360.4元；平保（2318）跌0.16%，收報96.5元；匯控（0005）升0.23%，收報65.5元。

傳華為仍列入美國黑名單內，手機設備股下挫，舜宇（2382）跌3%，收報85.55元，是跌幅最大的藍籌；比亞迪（0285）更挫4.2%，收報11.42元；丘鈦（1478）挫3.54%，收報6.55元。

內銀股向下，工行（1398）跌1.06%，收報5.61元；交行（3328）跌0.66%，收報6.01元；中行（3988）跌0.3%，收報3.3元。

個別醫藥股逆市上升，石藥（1093）升2.5%，收報13.12元，是升幅最大的藍籌；東陽光藥（1558）揚7.3%，收報41.9元；中生製藥（1177）升1.56%，收報8.44元。

本地地產股同樣逆市做好，恒地（0012）升1.73%，收報44.05元；新世界發展（0017）升1.6%，收報12.68元；新地（0016）升1.58%，收報134.7元。收租股九龍倉置業（1997）升2.1%，收報55.8元。

內房股新城發展（1030）下午3時突然急插，全日瀉23.86%，收報8.04元。據內媒《新民晚報》引述知情人士提供信息，新城董事長王振華涉嫌猥褻9歲女童，於本月1日在上海被採取強制措施。

希瑪眼科（3309）發盈喜，料上半年盈利大升逾1倍，股價爆升，全日上揚34.31%，收報5.95元。

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