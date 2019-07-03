雅各臣（2633）近年在主業非專利藥業務之外，開發專科藥及罕見病用藥、醫療器材/家用診斷產品、保健/個人護理品牌產品及醫學營養產品組合多個新業務，集團首席商務官黄一偉表示，新業務有助集團打開北亞、中國及東南亞市場，令到香港及海外業務比重，由目前各佔比93%及7%，發展到3年後各佔85%及15%。

黃一偉又指出，雅各臣已經提交61份非專利藥申請，當中有14份已獲批准，並已在港參與11項招標。他預期，集團的專科藥物及罕見病用藥業務，有望陸續中標後，於明年第二季起進入收成期。在醫療器材/家用診斷品業務方面，他稱，在配合集團正建立中的東南亞網絡，將引入歐洲的產品，打進當地市場。同時他們已經引進台灣的紓緩近視用藥亞妥明，取得港澳、星馬及廣東的獨家代理權，並且在澳門註冊。至於將來會否利用澳門的藥物註冊制度，進一步打進葡語系市場，他則謂集團長遠有計劃探索歐洲市場，但是要先取得歐洲的藥證及審批，因此還需要製訂短、中、長期方案。整體而言，海外的引進授權產品，所需經營費用並不高。

集團原有的品牌產品如保劑丸等產品方面，黃一偉說，將透過與內地伙伴合作，參與內地市場。借助在集團持股9.92%的股東雲南白藥方面，加強合作，雙方更成立工作小組，搜羅歐洲品牌的保健品，進入內地。集團執行董事嚴振亮進一步補充，品牌藥部門銷售按年增長逾10%，並有意在今年度，提高產品售價5至8%。

嚴振亮又表示，目前集團手持現金達6.29億元，連同可用銀行額度，可供集團用於收購所需，將用於物色市場有需求、但少供應或沒有供應的項目，並擬留意毛利率處於50%以上的項目之收購機會。在截至19年3月底止年度，集團在港的非專利藥業務年銷售額約12億元，當中私營部門的生意佔三分之二，按年增長5%，公營部門訂單則按年增長10%。

在參與生物類似藥復宏漢霖的1%股權投資方面，嚴振亮指，隨著復宏漢霖取得新一輪D輪融資，集團所持投資賬面值已升值900萬美元，並基於保守下在資產負債表內儲備列賬。集團亦有意與復宏漢霖合作，安排其中一款研發出來的產品在港澳市場推出。雖然復宏漢霖有意來港上市，但是他強調，是次投資偏向業務合作為主，將來會否增持或出售，將受禁售條款影響，及在之後視乎估值，再作決定。

記者：陳偉燊

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