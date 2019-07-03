人民幣何時可以可自由兌換？這是國際投資者在投資中國市場時普遍關注的問題。但內地金融界精英有另一種看法，中銀香港（2388）全球市場部總經理王彤認為，是否可自由兌換根本不是需要考慮的問題。

王彤指出，如果外資真的想做到資本項下可兌換，可以直接找官方簽署協議。但他反問，「哪個國家可以做到匯率全不受限制？」他認為是否自由兌換，「不是真正需要考慮的問題」，反而應思考，人民幣未來需要發揮甚麼作用，從而制定能配合的措施。

港交所（0388）首席中國經濟學家巴曙松更指出，自由兌換沒有國際標準，IMF也沒有清晰定義，所以「是否可自由兌換，完全取決於本國自己的宣布。」而現在有60多個國家聲稱自己的匯率已做到自由兌換，但部分國家的資本管控比中國更嚴。他認為，憑著債券通、滬港通和深港通，中國已可自行宣布人民幣達到可自由兌換。

二人今日出席港交所的《債券通周年論壇》，討論中國債券市場進一步納入國際指數的展望。但同場的市場人士均特別提到，兌換人民幣的問題與流動性的考慮，都是海外投資者最看重的事情，至少在債券通方面，尚有很大空間與外國接軌。

富時羅素亞太區董事李戰鷹指出，如果問香港及內地投資者，中國債市會否進一步納入國際指數，大部分人會有樂觀看法，但如果問歐美的外資，絕對會有不同意見。

「關鍵在於流動性。」李戰鷹指出，大量的被動投資者要跟蹤債券指數，購匯成為很關鍵的問題，他們亦關注有沒有足夠的外匯的對沖渠道，因為外匯交易是否順暢，關係到跟縱誤差。「他們要一下子買入逾千隻中國債券，同時要把年化追蹤誤差控制在10基點（即0.1%）以內。

全球最大的指數基金公司領航，其亞洲區投資產品管理主管葉家德認為，債券通尚未做到外匯遠期、掉期，債券的期貨、回購及借貸等，尤其是外匯交易制度尚未完善，比如說外資透過債券通在境內直接兌換在岸人民幣時，只能委任一個結算銀行，但以國際慣例，為求找到最佳價格，不應在結算銀行上設限。

記者：廖毅然