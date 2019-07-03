以彤叔為首、富豪圈子無人不識的「鋤Ｄ會」，聚集一群熱愛「鋤大D」和「鬥地主」的中港富豪，多年來縱橫金融市場，惟春秋代序，港朝換代，「鋤D會」的核心成員似乎慢慢在改變，在一班富豪買賣盛京銀行（2066）一役上，或許可尋出一些端倪。

市傳盛京銀行的股份，多年來被「鋤D會」成員踢來踢去，不斷轉手，最新的發展，就是上月盛京銀行進行融資時，參與的富豪分別有原大股東許家印旗下恒大集團（3333），莊友堅妻子羅琪茵，以及擅長泡製「暴炒股」的孫粗洪，他們三人共同掏出約180億元人民幣。

許家印買的是內資股，共22億股，每股作價6元，令他盛京持股升至25.01%；至於羅琪茵及孫粗洪既是恒大的股東，也跟注許家印增持盛京銀行H股，兩人各認購4億H股，持有盛京約7%。

而除了一些新成員，同樣被視為「鋤D會」核心成員、有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，一直也持有盛京約3%股份，換而言之，這批富豪表面上合共已持有至少42%盛京銀行。

至於大劉，恒大於2015年以125億元收購華置總部美國萬通大廈（現稱恒大中心），同年華置就向恒大斥資近70億元收購盛京股份，之後華置又以70億元把所持盛京股份賣給大劉，部分則流入眾安（6060）掌舵人歐亞平之手。

許家印自傳曾披露，他之所以認識「彤叔」鄭裕彤，全靠英皇集團主席楊受成穿針引線，2008年，恒大上市前面對財困，許家印為公司籌集資金四出奔走，但仍幾乎每周到鄭家大宅，與彤叔及其子鄭家純耍樂。

但隨着彤叔仙遊，鋤D會的重心似乎也出現範式轉移，既少了一些成員，也多了一些成員，但不變的，就是這個糅合中港的資本遊戲，繼續運行下去。這邊廂許家印做「火車頭」，做人仔生意、用港元派息、又發債又認購，另一邊廂香港富豪就繼續做他戰友，一齊課、一齊坐、一齊賺。

大灣區國舅

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